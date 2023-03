Eurazeo : confirme ses perspectives

Les actifs sous gestion (Assets Under Management ou AUM) du groupe Eurazeo s'élèvent à 34,1 MdsE, en hausse de 10% sur 12 mois à fin décembre 2022.



Les AUM gérés pour le compte de tiers (Limited Partners, LP) s'élèvent à 24,1 MdsE, en hausse de 12% sur 12 mois, Le bilan du Groupe (Actif Net Réévalué, ANR) représente 9,9 MdsE (+6% sur 12 mois).



Au cours de l'année 2022, Eurazeo a levé 3,2 MdsE auprès de ses clients, soit un montant supérieur à son anticipation de 3 MdsE sur l'année. Les réalisations sont restées à un niveau élevé en 2022 à 2,9 MdsE.



Le résultat net part du Groupe s'établit à 595 ME en 2022 contre 1 525 ME en 2021.



L'ANR par action s'élève à 127,1E au 31 décembre 2022, en hausse de 8,0% par rapport à fin 2021, les rachats d'actions ayant eu un effet relutif de +1,6%.



Eurazeo confirme les perspectives annoncées lors de la présentation de ses résultats annuels le 10 mars 2022, notamment : la trajectoire de doublement de ses actifs sous gestion qui pourraient atteindre 60 MdsE à 5 ans, ainsi qu'une augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35-40%.





