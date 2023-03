Eurazeo confirme son objectif de doublement de ses actifs sous gestion

Eurazeo a annoncé une amélioration de la rémunération des actionnaires lors de l’annonce de ses résultats 2022. La société d’investissement propose un dividende ordinaire de 2,2 euros par action, en hausse de 26% et a dévoilé une nouvelle enveloppe de rachat d’actions de 100 millions d’euros.



Eurazeo a dévoilé des actifs sous gestion en progression de 10% à 34,1 milliards d'euros, dont 24,1 milliards d'euros pour compte de tiers, en hausse de 12%.



Les commissions de gestion ont augmenté de 20% à 380 millions d'euros. Elles se répartissent entre l'activité de gestion pour compte de tiers, en progression de 19% à 277 millions d'euros et les commissions de gestion liées au bilan d'Eurazeo pour 104 millions d'euros, en hausse de 22%.



Les Fee-Related Earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 26% à 120 millions d'euros. La marge de FRE a atteint 31,6%, en progression de 140 points de base.



Eurazeo a confirmé les perspectives annoncées lors de la présentation de ses résultats annuels le 10 mars 2022, notamment : la trajectoire de doublement de ses actifs sous gestion qui pourraient atteindre 60 millions d'euros à 5 ans, ainsi qu'une augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35-40%. " Les Performance Fees en provenance de tiers, aujourd'hui limités, pourraient devenir plus substantiels avec l'arrivée à maturité des fonds du groupe ", précise Eurazeo.



Pour 2023 et dans un environnement normal de marché, le groupe vise une nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings, " qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts ".



Au cours de l'année 2022, Eurazeo a levé 3,2 milliards d'euros auprès de ses clients, soit un montant supérieur à son anticipation de 3 milliards d'euros sur l'année.



L'actif net réévalué, qui mesure la valeur du portefeuille d'actifs, a atteint 127,1 euros par action, en hausse de 8% par rapport à fin 2021. Les rachats d'actions ont eu un effet relutif de 1,6%.



Le résultat net part du groupe est ressorti à 595 millions d'euros contre 1,525 milliard en 2022.



Le chiffre d'affaires économique des sociétés consolidées a progressé de 36% à 5,14 milliards d'euros et l'Ebitda économique de 32% à 763,8 millions d'euros.



" Notre stratégie s'appuiera sur la croissance des actifs sous gestion, le passage à l'échelle de tous nos métiers, l'amélioration du levier opérationnel et l'optimisation de l'allocation de capital. ", a expliqué Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs.