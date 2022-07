Eurazeo dans le rouge au premier semestre, faute d'importantes cessions

Paris (awp/afp) - La société d'investissement Eurazeo a annoncé mercredi avoir essuyé une perte de 96 millions d'euros au premier semestre, les cessions d'actifs ne compensant pas ses importants investissements.

Le groupe a engrangé 707 millions d'euros de cessions, contre plus de 1,3 milliard au premier semestre 2021, et a investi 2,9 milliards d'euros, soit 200 millions de plus qu'à la même période l'an dernier.

Mais Eurazeo n'est pas inquiet pour autant, car il a réalisé ces derniers mois d'autres cessions pour un montant total de 1,3 milliard d'euros, dont celle du fournisseur de places de marché dans les transports Trader Interactive et du producteur d'énergies renouvelables Reden Solar, qui ne sont pas comptabilisées dans les résultats du premier semestre.

"Nous avons déjà réalisé plus des deux tiers des sorties attendues pour cette année", a précisé William Kadouch Chassaing, directeur général Finances & Stratégie, dans une conférence téléphonique.

L'actif net réévalué, indicateur clé qui reflète peu ou prou la création de valeur des sociétés dans lesquelles Eurazeo a investi, s'établit à 115,5 euros au 30 juin 2022, en baisse de 1,9% par rapport à fin 2021.

Malgré "des éléments positifs qui poussent à la hausse la valorisation des entreprises" possédées par Eurazeo, comme l'appréciation du dollar, qui fait grimper le prix de ses actifs aux États-Unis, le groupe a en effet appliqué une "marge de prudence forfaitaire" de 500 millions d'euros sur la valeur de son portefeuille, en raison de "l'accumulation d'incertitudes" économique.

Pour le moment, les entreprises d'Eurazeo enregistrent "une croissance à deux chiffres", selon William Kadouch Chassaing. Le chiffre d'affaires "économique", qui intègre les revenus des sociétés dans lesquelles Eurazeo détient une part significative, s'établit à 2,5 milliards d'euros, en hausse de 43% par rapport au premier semestre 2021.

Cette performance est plus importante que ce que prévoyaient les analystes de Factset, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 2,3 milliards.

Au premier trimestre, Eurazeo avait enregistré une petite baisse de 5% des revenus de ses participations mais la présidente du directoire Virginie Morgon avait souligné dans un communiqué de la "solidité du modèle".

