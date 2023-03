Eurazeo dévoile un partenariat avec Moonfare

Eurazeo a annoncé qu’il utilisera la plateforme digitale de Moonfare pour étendre la distribution des fonds Eurazeo auprès de Wealth Managers tels que banques privées, Family Offices, conseillers de gestion en patrimoine en Europe. Les principaux pays visés seront l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l’Italie, la Suisse, et les Pays-Bas.



La société d'investissement souligne qu'elle offrira ses solutions d'investissement avec une approche intermédiée via des Wealth Managers. Eurazeo n'a pas vocation à distribuer ses produits en direct auprès d'investisseurs individuels.



Les premières solutions d'investissement via cette plateforme digitale seront disponibles à partir du second semestre 2023. D'abord ouvertes aux stratégies de fonds evergreen semi-liquide (dette privée et Private Equity), elles seront suivies de solutions plus classiques de pur Private Equity sur les stratégies Secondaires, Growth, et Buyout.



Eurazeo explique que Moonfare lui apportera " sa connaissance des règlementations locales et son modèle de plateforme digitale et intuitive pour intégrer les nouveaux investisseurs éligibles et superviser les investissements ainsi que les relations avec les différentes parties prenantes ".