Eurazeo en hausse : bons résultats et augmentation de la rémunération des actionnaires

Plus forte hausse de l’indice SBF 120, Eurazeo gagne 4,92% à 69,30 euros ; les résultats 2022 meilleurs que prévu s’accompagnant d’une amélioration de la rémunération des actionnaires. La société d’investissement propose un dividende ordinaire de 2,2 euros par action, en hausse de 26% et a dévoilé une nouvelle enveloppe de rachat d’actions de 100 millions d’euros.



Eurazeo a dévoilé des actifs sous gestion en progression de 10% à 34,1 milliards d'euros, dont 24,1 milliards d'euros pour compte de tiers, en hausse de 12%.



Les commissions de gestion ont augmenté de 20% à 380 millions d'euros. Elles se répartissent entre l'activité de gestion pour compte de tiers, en progression de 19% à 277 millions d'euros et les commissions de gestion liées au bilan d'Eurazeo pour 104 millions d'euros, en hausse de 22%.



Les Fee-Related Earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 26% à 120 millions d'euros. La marge de FRE a atteint 31,6%, en progression de 140 points de base. Bank of America anticipait seulement 29%.



Au cours de l'année 2022, Eurazeo a levé 3,2 milliards d'euros auprès de ses clients, soit un montant supérieur à son anticipation de 3 milliards d'euros sur l'année.



L'actif net réévalué, qui mesure la valeur du portefeuille d'actifs, a atteint 127,1 euros par action, en hausse de 8% par rapport à fin 2021. Les rachats d'actions ont eu un effet relutif de 1,6%.



Le résultat net part du groupe est ressorti à 595 millions d'euros contre 1,525 milliard en 2022. L'activité de gestion d'actifs y a contribué cette année à hauteur de 214 millions d'euros, dépassant de 19% la prévision de Bank of America. L'activité d'investissement y a contribué pour 615 millions d'euros alors que Bank of America anticipait seulement 135 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires économique des sociétés consolidées a progressé de 36% à 5,14 milliards d'euros et l'Ebitda économique de 32% à 763,8 millions d'euros.



" Notre stratégie s'appuiera sur la croissance des actifs sous gestion, le passage à l'échelle de tous nos métiers, l'amélioration du levier opérationnel et l'optimisation de l'allocation de capital. ", a expliqué Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, Co-CEOs.



Eurazeo a confirmé les perspectives annoncées lors de la présentation de ses résultats annuels le 10 mars 2022, notamment : la trajectoire de doublement de ses actifs sous gestion qui pourraient atteindre 60 millions d'euros à 5 ans, ainsi qu'une augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35-40%. " Les Performance Fees en provenance de tiers, aujourd'hui limités, pourraient devenir plus substantiels avec l'arrivée à maturité des fonds du groupe ", précise Eurazeo.



Pour 2023 et dans un environnement normal de marché, le groupe vise une nouvelle forte croissance de ses Fee Related Earnings, " qui devraient être portés par des commissions de gestion en hausse et un bon contrôle des coûts ".