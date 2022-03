Eurazeo en hausse : résultats favorables et bonnes surprises au niveau du dividende et des objectifs

Eurazeo (+4,82%% à 68,50 euros) affiche la plus forte hausse de l'indice de SBF120 après avoir dévoilé des résultats 2021 solides, accompagnés d'un dividende exceptionnel et d'un relèvement des perspectives à moyen terme. L'année dernière, l'actif net réévalué de la société d'investissement, qui mesure la valeur de son portefeuille, a grimpé de 40%, dividende inclus, pour atteindre 117,8 euros par action. Il est bien supérieur aux attentes de Degroof Petercam, qui visait 105,60 euros.



Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, sont en hausse de 30% à 93 millions d'euros. " Cette progression provient de la croissance des commissions de gestion et d'une croissance maitrisée des coûts ", a expliqué la société. Les commissions de gestion ont progressé de 27% à 309 millions d'euros, dont une hausse de 38% pour les tiers.



Il s'agit de résultats 2021 de " haute volée ", a commenté Invest Securities.



La société d'investissement a précisé que son exposition à la Russie et à l'Ukraine est " extrêmement limitée ".



Les actifs sous gestion ont bondi de 42% à 31 milliards d'euros. En janvier, Eurazeo avait déjà dévoilé un record de levées de fonds auprès d'investisseurs tiers à 5,2 milliards d'euros, soit une hausse de 80%.



La trésorerie d'Eurazeo s'élève à 550 millions d'euros au 31 décembre 2021 et revendique 4,7 milliards d'euros de drypowder, c'est-à-dire les engagements non tirés auprès des investisseurs partenaires.



Fort de ses bonnes performances, Eurazeo va verser un dividende de 1,75 euro, en hausse de 17% mais aussi un dividende exceptionnel de 1,25 euro par action.



Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Le groupe a revu à la hausse sa trajectoire de croissance avec un doublement attendu des actifs sous gestion à horizon 5-7 ans (60 milliards d'euros en 2026-2028). Le précédent objectif annoncé le 17 novembre 2020 lors de sa journée investisseurs, impliquait environ 38 milliards d'euros d'encours.



Enfin, Eurazeo a confirmé son objectif d'augmentation de la marge de FRE à moyen terme à 35-40%, contre environ 30% en 2021. " Le rythme de cette progression dépendra des levées de fonds, des cessions réalisées ainsi que des recrutements effectués pour préparer la croissance ", précise la société.