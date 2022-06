Eurazeo : en négociations pour investir dans Sevetys

Eurazeo annonce être entré en négociations exclusives en vue d'un investissement dans Sevetys, l'un des plus importants groupes de cliniques vétérinaires en France avec plus de 200 cliniques sur l'ensemble du territoire.



Le groupe d'investissement et de gestion d'actifs précise que l'investissement dans cette société, fondée en 2017 et en plein développement, serait réalisé par les fonds gérés par les équipes d'Eurazeo Mid Cap SA.



L'opération reste soumise à la consultation des instances de représentation du personnel de Sevetys et à l'autorisation des autorités de la concurrence. Les éléments financiers de cet investissement pourraient être communiqués ensuite.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.