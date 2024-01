Eurazeo : entrée au capital d'Oncodesign Services

Le groupe d'investissement Eurazeo a annoncé mardi son entrée au capital de la société Oncodesign Services, spécialisée dans la découverte de médicaments et des services pré-cliniques en oncologie et en immuno-inflammation.



En investissant 22 millions d'euros via son fonds Nov Santé Actions Non Cotées, Eurazeo va devenir actionnaire minoritaire aux côtés des dirigeants de l'entreprise et d'Edmond de Rothschild Private Equity.



Dans un communiué, Eurazeo précise que son investissement a permis de financer le rachat de la société néerlandaise ZoBio, spécialisée dans la recherche préclinique de petites molécules.



Cette première acquisition 'transformante' réalisée depuis la création d'Oncodesign Services vise à former un acteur complet des services de recherche pré-clinique, avec un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros et un effectif de près de 280 salariés.



Oncodesign Services est issue de la séparation, en 2022, du groupe Oncodesign en deux sociétés indépendantes: une entité de biotechnologie baptisée Oncodesign Precision Medicine, cotée en bourse, et une branche de service de recherche pré-clinique.



Cette dernière propose un panel de services allant de la chimie médicinale à la pharmaco-imagerie, en passant par la radiothérapie moléculaire et la bio-analyse in vitro et in vivo.



Eurazeo gère actuellement près de 33,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés, dont plus de 23 milliards pour compte de tiers.



