Eurazeo : et Arax Properties rachètent un ensemble logistique en Angleterre

Eurazeo, en partenariat avec Arax Properties, a racheté auprès d’Orchard Street, Trinity Trading Estate, un ensemble logistique et industriel multi-locataires situé au sud-est de Londres et développant une surface totale de 38 000 mètres carrés. Cette acquisition représente un investissement en capital d’environ 27 millions d’euros pour Eurazeo.



Occupé à 98%, Trinity Trading Estate génère un revenu locatif immédiat et présente un fort potentiel de réversion locative. La division immobilière d'Eurazeo investira, aux côtés de son partenaire Arax Properties, afin de développer l'actif notamment en construisant des surfaces additionnelles permettant d'augmenter la densité du site et de capter son fort potentiel locatif.



Dans la continuité de l'acquisition de deux immeubles de bureaux à Londres, Trinity Trading Estate permet à Eurazeo d'accroître sa présence au Royaume-Uni et de pénétrer le marché de la logistique.