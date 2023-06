Eurazeo : et CMB Monaco signent un partenariat de distribution

Eurazeo et CMB Monaco ont conclu un partenariat de distribution afin de permettre aux clients de CMB Monaco d'accéder à l'ensemble de la gamme Wealth d'Eurazeo. Grace a ce partenariat, CMB Monaco enrichit son offre de private market et permet à ses clients d'accéder à une gamme complète de fonds visant à accompagner la croissance de sociétés non cotées à différents stades de développement grâce à des stratégies d'investissements différenciantes, allant du financement en dette privée, aux transactions secondaires.



Basée en Principauté, CMB Monaco est une banque privée de premier plan. Depuis sa création en 1976, CMB Monaco met l'accent sur l'offre de services de banque privée de qualité afin de répondre aux besoins de ses clients.



L'offre de CMB Monaco s'articule autour de trois axes stratégiques - banque privée, gestion d'investissements et solutions de financement - et met à la disposition de ses clients un large éventail de produits d'investissement et de services sur mesure.