Eurazeo : finalise l'acquisition d'UTAC CERAM, aux côtés du FCDE

EURAZEO FINALISE L'ACQUISITION D'UTAC CERAM,

AUX COTES DU FCDE

Paris, le 30 septembre 2020 -

Eurazeo, à travers sa filiale Eurazeo PME, annonce la réalisation de l'acquisition du groupe UTAC CERAM. Eurazeo PME investit 80 millions d'euros pour détenir ainsi la majorité du capital, aux côtés des actionnaires actuels (FCDE, CCFA, dirigeants et principaux cadres du Groupe). L'ambition commune d'Eurazeo PME, du FCDE et de l'équipe dirigeante réunie autour de Laurent Benoit est d'accélérer la croissance de l'entreprise en Europe et dans le monde et d'accompagner le développement du Groupe dans le digital.

UTAC CERAM est le partenaire privilégié des acteurs du monde de l'automobile et de la mobilité, grâce

un vaste domaine d'expertise et de métiers : essais de développement et de validation en environnement, homologation et réglementation, formation, conseil, audit et certification, contrôle technique, normalisation et évènementiel.

Dans le cadre de l'acquisition de la société UTAC CERAM, dont le positionnement sur les enjeux de mobilité et de réductions d'émissions de CO² est reconnu, Eurazeo PME a négocié avec le prêteur, Barings, le premier unitranche ESG. Adossée à cinq critères ESG, la marge de ce financement sera revue annuellement en fonction de la réalisation de ces objectifs. Cette innovation en matière de financement d'acquisition marque une forte volonté commune de la part d'Eurazeo, de Barings et d'UTAC CERAM et de ses dirigeants de s'investir dans une économie responsable au travers du développement de nouveaux produits financiers durables.

Le Fonds Eurazeo China Acceleration (ECAF) participe, aux côtés d'Eurazeo PME, à cette opération pour accompagner le fort potentiel de développement d'UTAC CERAM sur le marché chinois.

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, l'immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

| 1 |