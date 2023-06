Eurazeo : financement du rachat d'Inke par Keensight Capital

Eurazeo, à travers son activité private debt, annonce financer l'acquisition de la société espagnole Inke par Keensight Capital via une unitranche, soit la huitième opération 'sponsored' arrangée par son équipe dans la péninsule ibérique.



Basé à Castellbisbal près de Barcelone, Inke est le leader dans la micronisation de principes actifs pharmaceutiques complexes (APIs). Ce groupe est spécialisé dans les APIs d'inhalation avec une approche novatrice de mise sur le marché.



'Inke allie une expertise réglementaire élevée à des relations étroites avec les principales entreprises pharmaceutiques du monde entier, notamment sur des marchés clés tels que les États-Unis, l'Union européenne et le très réglementé marché japonais', précise Eurazeo.



