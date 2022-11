Eurazeo : hausse de 20% des AUM à fin septembre

Eurazeo revendique, à fin septembre 2022, des actifs sous gestion (AUM) à 32,4 milliards d'euros, en hausse de 20% sur 12 mois, dont 23,2 milliards d'AUM gérés pour le compte d'investisseurs tiers (+21%) et 21,5 milliards générant des commissions (+23%).



Les commissions de gestion ressortent à 280,3 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en hausse de 22% à périmètre et change constants, dont une progression de 25% pour l'activité de gestion pour compte de tiers, portée par la dynamique des levées de fonds.



Depuis le début de l'année, Eurazeo a levé 2,1 milliards d'euros auprès d'investisseurs tiers, traduisant une exécution satisfaisante des levées de fonds en cours. Pour l'ensemble de 2022, le groupe d'investissement anticipe une collecte d'environ trois milliards.



