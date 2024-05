Eurazeo : hausse de 8% des AUM sur 12 mois

Le 16 mai 2024 à 08:09 Partager

Eurazeo annonce des actifs sous gestion (AUM) s'élevant à 34,8 milliards d'euros à fin mars 2024, en hausse de 8% sur 12 mois, dont des actifs générant des commissions (FPAUM) de 25,6 milliards (+8% sur un an).



Toujours en comparaison annuelle, les AUM pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers) ont augmenté de 9% à 24,2 milliards d'euros, tandis que ceux provenant du bilan se sont accrus de 4% à 10,6 milliards.



Les commissions de gestion ressortent à 100 millions d'euros sur le premier trimestre 2024, en hausse de 4% à périmètre constant (+6% hors effets de base lié aux catch-up fees et commissions de surperformance).



La société d'investissement confirme ses perspectives pour 2024, à savoir 'un programme de levée de fonds riche et diversifié, une augmentation du niveau des cessions sur l'année et une affirmation de son leadership sur l'ESG et l'impact'.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.