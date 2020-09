Eurazeo : intensifie son engagement ESG

21/09/2020 | 10:59

Eurazeo a présenté O+, nouvelle étape de sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Son objectif ? Atteindre la neutralité carbone en 2040 au plus tard et favoriser une économie plus inclusive. Pour atteindre ses objectifs, l'entreprise cherche à limiter le risque carbone, intégrer cette variable dans l'ensemble de ses projets d'investissement et saisir le potentiel de l'économie bas carbone.



Pour plus d'inclusion, Eurazeo annonce aussi poursuivre trois objectifs : l'égalité entre les sexes, la généralisation de la couverture sociale et de la création de valeur pour tous, et enfin l'égalité des chances avec la création d'un fonds de dotation de 3 millions d'euros.



Eurazeo, est une société d'investissement de près de 18,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont plus de 12,9 milliards pour compte de tiers.



