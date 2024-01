Eurazeo : investissement d'environ 25 ME dans Ex Nihilo

Eurazeo annonce la réalisation d'un investissement minoritaire d'environ 25 millions d'euros dans Ex Nihilo, une marque de parfums.



Eurazeo investit aux cotés de Sylvie Loday, Olivier Royère et Benoît Verdier, co-fondateurs de la société devenant actionnaires majoritaires.



' Ex Nihilo est une marque authentique de luxe française célébrant le savoir-faire de la Haute Parfumerie ' indique Eurazeo.



Ex Nihilo est notamment connu pour son parfum iconique 'Fleur Narcotique' au succès mondial.



' Ex Nihilo s'appuie sur la technologie pour offrir à ses clients des services de personnalisation innovants grâce à 'L'Osmologue', une machine permettant de mélanger avec la plus grande précision les différents ingrédients afin de personnaliser les parfums existants '.



