Eurazeo : investissement dans Waterloo Sparkling Water

20/08/2020 | 08:04

Eurazeo annonce la participation de son pôle Eurazeo Brands à un groupe d'investisseurs, dirigé par Flexis Capital et comprenant aussi Moore Strategic Ventures, pour faire l'acquisition de Waterloo Sparkling Water.



'Fondée en 2017, Waterloo est rapidement devenue l'une des marques d'eau pétillante les plus dynamiques et les plus importantes aux États-Unis, présente dans plus de 13.000 magasins, dont Whole Foods Market, Costco, Target et Walmart', souligne Eurazeo.



Cet investissement permettra à Waterloo de bénéficier de ressources opérationnelles supplémentaires, d'une expertise en matière de développement de marque et de capitaux pour développer ses activités en accélérant son innovation produits et marketing.



