Eurazeo SE est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris, New York, Sao Paulo, Buenos Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid, avec environ 21,5 MdsEUR d'actifs sous gestion. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. La société est présente sur différents segments du capital investissement via ses 5 pôles d'activités : - Eurazeo Capital ; - Eurazeo Croissance ; - Eurazeo PME ; - Eurazeo Patrimoine ; - Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible permettent à Eurazeo SE d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo SE apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds