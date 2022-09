Eurazeo : investissement de 50 ME dans le groupe Imapole

Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo , dédié au développement des filières de santé en France et lancé à l'initiative de France Assureurs et de la Caisse des Dépôts annonce avec Bpifrance la finalisation d'un investissement de plus de 50ME dans le groupe Imapôle, prenant une part minoritaire au capital aux côtés des radiologues associés fondateurs.



Fondé en 2018 à la suite de la fusion de trois grandes cliniques de l'Est lyonnais, Imapôle est un groupe d'imagerie médicale doté de 24 machines dont 4 scanners et 2 IRMs, accueillant 170 000 patients annuellement.



Employant 56 collaborateurs et détenu par près de 10 radiologues associés, Imapôle a généré environ 15 ME de chiffres d'affaires en 2021 et a démontré un historique de forte croissance, avec une progression annuelle moyenne de plus de +8% ces dernières années.



' Nous souhaitons proposer une alternative avec une démarche centrée sur le projet médical, une direction assurée par des médecins dirigeants et avec l'appui des outils digitaux les plus performants. Sur l'ensemble de ces points, la plateforme et l'expertise d'Eurazeo et de Bpifrance constituent un apport décisif ', estime le Docteur Reza Etessami, Président et co-fondateur d'Imapôle.



