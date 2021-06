Eurazeo investit 100 millions de dollars dans le spécialiste des données Neo4j

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazo a annoncé vendredi un investissement de 100 millions de dollars, soit 84 millions d'euros, au capital du spécialiste américain des bases de données Neo4j.

Eurazeo a effectué cet investissement dans le cadre d'un tour de table de 325 millions de dollars "avec la participation de nouveaux investisseurs, dont GV - anciennement Google Ventures - et celle d'investisseurs existants", a indiqué la société dans un communiqué.

Fondé en 2007, Neo4j est basé en Californie et compte 500 collaborateurs et plus de 800 entreprises clientes.

