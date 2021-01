EURAZEO INVESTIT DANS PPRO, PLATEFORME LEADER POUR LES

MOYENS DE PAIEMENT LOCAUX

Paris, le 19 janvier 2021 -

Eurazeo, à travers Eurazeo Growth, annonce un investissement de 55M€ dans PPRO, le fournisseur d'infrastructure pour les moyens de paiement alternatifs transfrontaliers le plus reconnu dans le monde. Eurazeo Growth mène ce tour de table de 153M€ aux côtés de Sprints Capital, Wellington Management ainsi que d'autres investisseurs.

Ce nouvel investissement est le cinquième d'Eurazeo Growth dans le secteur Fintech après ceux de Younited Credit, Wefox, Thought Machine et Tink, attestant de la dynamique d'innovation dans ce domaine en Europe.

Basée à Londres, PPRO emploie plus de 300 collaborateurs répartis dans 9 bureaux à travers le monde. La société propose l'infrastructure et les services qui permettent à ses clients et leurs marchands d'accéder à plus de 150 moyens de paiement alternatifs à travers une seule et unique API, permettant ainsi de faciliter et de réduire les coûts inhérents à la multiplication des moyens de paiement proposés à leurs consommateurs.

Actuellement, la société compte plus de 130 clients, soutenant ainsi la croissance de l'e-commerce transfrontalier auprès des principaux fournisseurs de services de paiement mondiaux tels qu'Alipay, Mollie, PayPal, WorldPay, Citibank et Mastercard Payment Gateway Services. PPRO travaille également directement avec 30 grands comptes tels qu'Adobe et Microsoft.

Capitalisant sur sa position de leader sur son marché, la société a doublé son volume de transactions au quatrième trimestre 2020 par rapport à l'année précédente, a augmenté ses effectifs mondiaux de 60% et a développé de nouveaux partenariats stratégiques avec des moyens de paiement locaux dans des marchés en forte croissance comme l'Indonésie et Singapour. Ce nouveau tour de table permettra à PPRO de poursuivre son expansion internationale ainsi que le développement de technologies et services innovants.

Yann du Rusquec, Partner chez Eurazeo Growth, déclare :

Tout au long de nos interactions, Simon et son équipe ont montré beaucoup de maturité et d'ambition. Leur expertise en matière de paiement local est incomparable et reconnue par certains des acteurs les plus influents du secteur. Les innovations dans le domaine du paiement bénéficient grandement à l'e-commerce, et nous l'expérimentons régulièrement en tant qu'investisseur.

