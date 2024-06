Eurazeo, à travers son équipe Small-mid buyout, est heureux d'annoncer son investissement dans Rydoo, un leader mondial des logiciels de gestion des dépenses et frais professionnels. La solution Rydoo permet aux entreprises de gérer et contrôler les dépenses et frais professionnels de leurs salariés grâce à un logiciel intelligent. Cette transaction sera le 9ème investissement pour Eurazeo PME IV et s'inscrit au cœur de la stratégie Small-mid buyout visant à accompagner l'expansion internationale des PME européennes en forte croissance dans les secteurs technologiques et des services B2B.

Basée en Belgique, Rydoo fournit une solution SaaS flexible et moderne pour automatiser la gestion des frais professionnels des entreprises avec une expérience utilisateur de premier ordre et un ensemble de fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins des départements finance. L'entreprise sert une base de clients fidèles et en croissance de plus de 3000 grandes et moyennes entreprises dans 132 pays.

Opérant sur un marché mondial en croissance à deux chiffres grâce à des facteurs structurels positifs (pénétration des solutions numériques de gestion des frais professionnels, nouvelles fonctionnalités telles que l'audit intelligent, etc.), Rydoo a enregistré un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de plus de 32% au cours des dernières années pour atteindre un revenu annuel récurrent (ARR) de plus de 20 millions d'euros.

L'équipe de management de Rydoo et l'équipe d'Eurazeo Small-mid buyout partagent l'ambition de continuer à investir dans l'innovation afin d'enrichir la proposition de valeur pour les clients et de maintenir leur haut niveau de satisfaction (NPS), un facteur clé pour la croissance de Rydoo.

La finalisation de la transaction reste soumise à la réalisation des opérations préalables habituelles. Les fonds gérés par Eurazeo deviendront actionnaires majoritaires. Marlin Equity Partners, investisseur et actionnaire majoritaire actuel réinvestira pour continuer d'accompagner le succès de Rydoo aux côtés d'Eurazeo.

Benjamin Hara, Partner - Small-mid buyout, chez Eurazeo, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Sébastien Marchon, son équipe et Marlin Equity Partners, et sommes enthousiastes à l'idée de soutenir Rydoo dans sa prochaine étape de croissance. Le Software représente un secteur clé pour l'équipe Small-mid buyout d'Eurazeo et nous pensons que Rydoo correspond parfaitement à notre ambition : soutenir des leaders ayant trouvé leur positionnement, bénéficiant d'une forte dynamique sur des marchés en forte croissance et menés par des équipes de management talentueuses. »

Sébastien Marchon, CEO de Rydoo:

« Rydoo s'est imposé comme un acteur clé de la gestion des frais professionnels avec une large base de clients internationaux fidèles que nous accompagnons dans 132 pays. Nous sommes prêts à accélérer et à renforcer notre position sur nos marchés clés. Eurazeo, avec son expertise en matière d'accompagnement des sociétés technologiques, sa vision de la création de valeur et sa présence mondiale, est le partenaire idéal pour ce nouveau chapitre de notre histoire. Nous sommes ravis de commencer à travailler avec l'équipe Small-mid buyout d'Eurazeo avec laquelle nous partageons une vision entrepreneuriale pragmatique et des valeurs communes, y compris un fort engagement ESG. »

Jérémy Nakache, Marlin Equity Partners:

« Nous sommes fiers d'avoir accompagné Rydoo et son équipe au cours des dernières années dans sa stratégie de croissance. Eurazeo est un partenaire de choix pour accompagner l'entreprise dans son développement et nous sommes très heureux de poursuivre cette aventure, car nous continuons à croire fortement dans les opportunités de développement pour Rydoo. »