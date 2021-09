Eurazeo : l'UE autorise l'acquisition de Hoist avec Advent

La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Hoist Group Holding Intressenter basée en Suède, par Advent International Corporation basée aux États-Unis, et Eurazeo basée en France.



Hoist est un partenaire hôtelier pour les hôtels et les opérations publiques, qui fournit des solutions d'accès Internet haut débit, des services de conférence, des systèmes de gestion immobilière et des logiciels de back-office ainsi que d'autres équipements destinés aux clients.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait aucun problème de concurrence, car les chevauchements entre les activités des entreprises sont très limités.



