Eurazeo : la dynamique de croissance se poursuit

Au premier trimestre 2022, la croissance de la gestion d'actifs d'Eurazeo s'est poursuivie. En un an, les ? Actifs sous Gestion (AUM) ont bondi de 41,5% à 32,2 milliards d'euros. La collecte auprès de tiers est ressorti à fin mars à 878 millions d'euros contre 785 millions au premier trimestre 2021. Les commissions de gestion ont augmenté de 34% à 82 millions d'euros. Le chiffre d'affaires économique du portefeuille est en hausse de 31% à périmètre Eurazeo et change constant. Le groupe a salué une croissance d'environ 50% du chiffre d'affaires des sociétés de Growth (non consolidé).