Eurazeo a dépassé l’objectif de levée de son fonds PME IV à plus d’1 milliard d’euros, un montant en hausse de plus de 50% par rapport au fonds précédent. Uniquement financée par le bilan de la société d'investissement en 2011, la part des investisseurs institutionnels et privés atteint aujourd’hui plus de 60% contre 38% pour le fonds précédent. Le fonds réalise également un très bon démarrage avec déjà cinq nouveaux investissements réalisés, représentant 40% du fonds,