Eurazeo : le président du conseil d'administration de Capgemini devient "senior advisor"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurazeo a annoncé jeudi la nomination de Paul Hermelin, l'actuel président du conseil d'administration du groupe de services numériques Capgemini, comme "senior advisor" de la société d'investissement.

Directeur général puis PDG de Capgemini pendant 18 ans, Paul Hermelin "apportera son expérience et sa compétence unique au service du développement des sociétés de portefeuille d'Eurazeo, notamment dans le secteur de la tech dont le groupe est l'un des premiers financeurs en Europe", a commenté Eurazeo dans un communiqué.

Paul Hermelin sera également nommé membre de "l'Advisory Council" d'Eurazeo et, "à ce titre, accompagnera les dirigeants et les équipes d'investissement du groupe dans leurs réflexions stratégiques, leurs projets d'expansion géographique, la recherche de partenariats et l'analyse des secteurs et des opportunités d'investissement, a ajouté la société.

Cette nomination intervient après qu'en mai 2020, Capgemini a annoncé la nomination d'Aiman Ezzat en tant que directeur général de l'entreprise de services numériques, à la place de Paul Hermelin, qui avait conservé la présidence de son conseil d'administration.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

February 17, 2022 13:07 ET (18:07 GMT)