Eurazeo : le 'private equity' s'ouvre aux particuliers

La société d'investissement française Eurazeo a annoncé jeudi qu'elle allait s'associer à Boursorama en vue de favoriser l'accessibilité du 'private equity' aux investisseurs particuliers.



Dans un communiqué, Eurazeo explique que le spécialiste de la banque et du courtage en ligne prévoit désormais de permettre à ses plus de quatre millions de clients d'investir sur l'univers des actifs non cotés.



Via un engagement compris entre huit et dix ans, les clients de Boursorama Banque pourront s'exposer aux performances d'entreprises de taille intermédiaire gérées par les équipes d'Eurazeo et d'autres partenaires.



Aux termes de l'accord, le fonds Eurazeo Principal Investments - dédié aux détenteurs de contrats en assurance-vie mais aussi ouvert à la détention directe - fera partie de la gamme de fonds accessible aux clients de Boursorama.



Eurazeo Principal Investments a pour objectif d'investir dans les univers du capital-transmission ('buyout') et du capital-croissance en accompagnant une trentaine de sociétés, principalement en Europe, mais aussi quelques sociétés américaines cherchant à se développer à l'international.



