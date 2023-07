Eurazeo : le titre pénalisé par des résultats sans éclat

L'action Eurazeo perd du terrain jeudi matin à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats semestriels jugés sans grand éclat par les analystes.



Au premier semestre, le résultat net part du groupe de la société d'investissement s'est établi à 1.797 millions d'euros, contre 379 millions d'euros un an plus tôt.



A la fin juin 2023, ses actifs sous gestion s'élevaient à 35,2 milliards d'euros, soit une hausse de 3,5% sur 12 mois.



S'agissant de ses perspectives, Eurazeo a confirmé ses dernières prévisions, à commencer par la trajectoire de doublement de ses actifs sous gestion qui pourraient atteindre 60 milliards d'euros à cinq ans.



Cités dans le communiqué, Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, co-CEOs, saluent des résultats 'satisfaisants' dans un environnement décrit comme 'toujours complexe et incertain'.



Les analystes se montrent, de leur côté, un peu plus sceptiques.



'Ces résultats ne nous épatent pas. Les actifs sous gestion sont clairement en train de ralentir et le groupe ne communique plus sur son actif net réévalué (ANR)', regrettent les équipes de Degroof Petercam.



'Cela ressemble davantage à un pas en arrière qu'en avant', estime la maison d'investissement belge.



Les analystes, qui abaissent en conséquence leur objectif de cours sur le titre de 100 à 93 euros, maintiennent toutefois leur recommandation d'achat sur Eurazeo, mettant en évidence une la décote 'énorme' de 49% en termes d'ANR sur laquelle se traite actuellement l'action.



