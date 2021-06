Eurazeo : A suivre aujourd'hui

Eurazeo a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans Neo4j, leader de la technologie de base de données graphe. Eurazeo, à travers sa stratégie Growth, mène ce tour de table de 325 millions de dollars avec la participation de nouveaux investisseurs, dont GV (anciennement Google Ventures),et celle d’investisseurs existants. Neo4j est le premier investissement de l'équipe Growth d'Eurazeo aux États-Unis.



Basée en Californie (États-Unis), Neo4j compte 500 collaborateursdans 5 bureaux et plus de 800 entreprises clientes à travers le monde, dont Adobe, AstraZeneca, eBay, Levi Strauss & Co, NASA, UBS, Volvo Cars et Walmart.



" Fondée en 2007,la base de données orientée graphe de Neo4j propose des solutions et des outils pour aider les entreprises à significativement améliorer la gestion de processus de données complexes qui facilitent les prises de décisions en temps réel de manière plus simple, plus fiable et plus rapide ", explique Eurazeo.