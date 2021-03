Eurazeo : Brands signe un accord d'exclusivité en vue d'un investissement dans Ultra Premium Direct

EURAZEO BRANDS SIGNE UN ACCORD D'EXCLUSIVITE EN VUE D'UN

INVESTISSEMENT MAJORITAIRE DANS LA MARQUE DE

PETFOOD FRANÇAISE ULTRA PREMIUM DIRECT

Paris, le 30 Mars 2021

Eurazeo Brands, pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans les marques fortes, annonce la signature d'un accord d'exclusivité aux termes duquel Eurazeo investirait 68 millions d'euros pour détenir une part majoritaire du capital d'Ultra Premium Direct, aux côtés de Sophie et Matthieu Wincker, co-fondateurs de la société, et d'Eutopia, actionnaire minoritaire existant via Otium Consumer, qui réinvestirait dans l'opération avec son nouveau fonds.

Fondée en 2013, Ultra Premium Direct est rapidement devenue un acteur de premier plan sur le marché français de l'alimentation premium pour animaux de compagnie. Marque digitale - lauréat French Tech

Next 120 en 2021 - elle bénéficie aujourd'hui d'une forte communauté engagée. Grâce à son positionnement unique et son approche sans intermédiaire, Ultra Premium Direct aspire à démocratiser l'alimentation de qualité pour chiens et chats, en proposant des recettes adaptées à leur régime naturel et vendues directement sur son site internet, notamment sous forme d'abonnements, à un prix attractif.

Ultra Premium Direct place la santé et le bien-être des animaux de compagnie au cœur de sa démarche. La société élabore des recettes riches en protéines animales de haute qualité, sans colorants, sans arômes et sans conservateurs artificiels, en collaboration avec des vétérinaires nutritionnistes. Elle dispose également d'un centre de production et de recherche à Agen, permettant un contrôle de la chaine de valeur et contribuant au fort ancrage de la marque dans la région.

Eurazeo Brands accompagnerait la société dans sa croissance, à travers un soutien supplémentaire sur la marque et sa communauté, sur la plateforme digitale et sur la diversification de la gamme de produits et services. Ultra Premium Direct pourrait également compter sur l'expérience et le réseau à l'international d'Eurazeo dans son déploiement à l'échelle européenne. Par ailleurs, Eurazeo mettrait au service de la société l'ensemble de ses expertises, notamment en termes de RSE, pour contribuer au succès de la marque.

Cet investissement majoritaire dans Ultra Premium Direct reflète la volonté d'Eurazeo Brands de poursuivre son développement en Europe après l'acquisition de la marque suédoise Axel Arigato en novembre 2020. Il s'agirait du neuvième investissement d'Eurazeo Brands depuis mai 2017.

Laurent Droin, Managing Director d'Eurazeo Brands, a déclaré :

Le marché du petfood bénéficie de sous-jacents attractifs à long-terme autour de l'humanisation de l'animal de compagnie, de la premiumisation de la catégorie, et de la recherche de qualité et de transparence. Nous sommes convaincus qu'Ultra Premium Direct est une marque moderne qui

se distingue grâce à son approche directe au consommateur, sans intermédiaire et son offre de qualité à un prix juste.

Nous sommes impatients à l'idée de travailler aux côtés de Sophie et Matthieu - dirigeants- fondateurs d'Ultra Premium Direct - et de leur équipe afin d'accompagner le développement futur

de la société. Nous aiderons la société à consolider sa présence en France et à se développer à l'international sur de nouvelles géographies.

Sophie et Matthieu Wincker, Co-fondateurs d'Ultra Premium Direct, ont déclaré :

Nous sommes très enthousiasmés par l'entrée d'Eurazeo au capital de notre société. Depuis 2013, Ultra Premium Direct s'est imposé comme un pionnier et un acteur majeur de l'alimentation pour

animaux de compagnie en France, et nous sommes ravis de pouvoir compter désormais sur le soutien d'Eurazeo pour la prochaine phase de notre croissance, portant notamment sur notre

expansion à l'échelle européenne. Au regard de sa structure et de ses multiples expertises, nous sommes convaincus qu'il s'agit du partenaire idéal pour faire passer la société à un niveau

supérieur. Nous accomplirons ensemble chaque jour un peu plus notre mission, rendre accessible une nutrition de qualité au plus grand nombre de chiens et de chats.

A propos d'Ultra Premium Direct

Ultra Premium Direct est une marque française premium d'aliments pour animaux de compagnie. Créée en 2013 par Sophie et Matthieu Wincker, deux passionnés d'animaux, la marque se différencie par des produits de haute qualité adaptés au régime naturel des chiens et chats, distribués exclusivement via leur site e-commerce, à un positionnement prix attractif direct usine. Ultra Premium Direct s'appuie sur une chaine de valeur intégrée, maitrisant les étapes clés de la fabrication et de la distribution, grâce à son site de production et de logistique à Agen, permettant d'offrir une expérience d'achat unique à ses consommateurs. Authentique et responsable, la société anime une communauté de fans fidèles et engagés, qui partagent les valeurs d'Ultra Premium Direct et agissent en tant qu'ambassadeurs.

A propos d'Eurazeo

A propos d'Eurazeo • Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 21,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 15 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. • Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid. • Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. • ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

A propos d'Eutopia

Eutopia est un fonds d'investissement early-stage basé à Paris et à New York spécialisé dans les startups consumer. Eutopia fonde sa thèse d'investissement sur les transformations de la société de consommation qui ont fait émerger une nouvelle vague de marques engagées réinventant et améliorant les produits et services du quotidien autour du triptyque "'bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète". Avec 170 M€ d'actifs, l'équipe accompagne 26 entreprises parmi lesquelles Oh My Cream !, Hari&Co, Tediber Tiptoe ou Nous Epiceries Anti-Gaspi. Pour en savoir plus : www.eutopia.vc

