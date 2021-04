Eurazeo : Marc Frappier nommé membre du Directoire d'Eurazeo

MARC FRAPPIER NOMMÉ MEMBRE DU DIRECTOIRE D'EURAZEO

Paris, le 27 avril 2021 -

Sur proposition de Virginie Morgon, Présidente du Directoire, le Conseil de Surveillance a nommé, le 27 avril 2021, Marc Frappier comme membre du Directoire d'Eurazeo pour la durée restant du mandat, jusqu'en mars 2022.

Collaborateur et dirigeant du Groupe depuis 15 ans, Marc Frappier est à la tête d'une équipe composée de près de 30 professionnels, basés en Europe et aux Etats-Unis, investissant pour le bilan et des investisseurs tiers sur le segment du mid-large buyout. Avec eux, il a bâti un portefeuille diversifié de 4 milliards d'actifs sous gestion dans les secteurs des logiciels et services aux entreprises, des services financiers, de la santé et des biens et services de consommation. Il a activement contribué au développement international d'Eurazeo au cours des dernières années notamment l'implantation d'Eurazeo en Chine, au Brésil et aux Etats-Unis.

Marc Frappier apportera au Directoire d'Eurazeo son expertise d'investisseur, sa connaissance forte du marché de la gestion d'actifs, son expérience internationale en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Il viendra ainsi renforcer une équipe solide, complémentaire et expérimentée et contribuera avec eux à l'accélération de la stratégie de croissance d'Eurazeo.

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo, a déclaré :

Je suis heureuse d'accueillir Marc Frappier au Directoire d'Eurazeo. Nous travaillons ensemble depuis près de 15 ans, en étroite proximité. Je connais sa rigueur d'investisseur, son énergie, sa capacité d'innovation et son engagement fidèle et passionné pour le Groupe. Cette nomination témoigne de l'apport remarquable de Marc dans la transformation d'Eurazeo. Je suis très fière que le Directoire d'Eurazeo puisse bénéficier de l'expertise de professionnels aussi

talentueux.

