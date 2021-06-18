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Eurazeo : annonce un investissement de 100 millions de dollars dans Neo4j

18/06/2021 | 07:34
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18 juin (Reuters) - Eurazeo a annoncé vendredi dans un communiqué:

* UN INVESTISSEMENT DE 100 MILLIONS DE DOLLARS DANS NEO4J, LEADER DE LA TECHNOLOGIE DE BASE DE DONNÉES GRAPHE

* QU'IL MÈNE ACTUELLEMENT UN TOUR DE TABLE DE 325 MILLIONS DE DOLLARS POUR NEO4J AVEC LA PARTICIPATION DE NOUVEAUX INVESTISSEURS ET CELLE D'INVESTISSEURS EXISTANTS

* NEO4J, BASÉ EN CALIFORNIE, EST LE PREMIER INVESTISSEMENT DE L'ÉQUIPE GROWTH D'EURAZEO AUX ÉTATS-UNIS Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Hayat Gazzane, édité par Blandine Hénault)


© Reuters 2021
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Capitalisation 5 613 M 6 688 M -
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Nbr Employés 19 715
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