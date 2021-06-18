Eurazeo : annonce un investissement de 100 millions de dollars dans Neo4j

18 juin (Reuters) - Eurazeo a annoncé vendredi
dans un communiqué:
* UN INVESTISSEMENT DE 100 MILLIONS DE DOLLARS DANS NEO4J,
LEADER
DE LA TECHNOLOGIE DE BASE DE DONNÉES GRAPHE
* QU'IL MÈNE ACTUELLEMENT UN TOUR DE TABLE DE 325 MILLIONS
DE
DOLLARS POUR NEO4J AVEC LA PARTICIPATION DE NOUVEAUX
INVESTISSEURS ET CELLE D'INVESTISSEURS EXISTANTS
* NEO4J, BASÉ EN CALIFORNIE, EST LE PREMIER INVESTISSEMENT
DE
L'ÉQUIPE GROWTH D'EURAZEO AUX ÉTATS-UNIS
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(Hayat Gazzane, édité par Blandine Hénault)