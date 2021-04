Eurazeo : lancement d'une opération d'actionnariat salarié

Eurazeo fait part du lancement d'une opération d'actionnariat salarié visant à associer plus étroitement les salariés au développement et à la performance du groupe, opération limitée à 300.000 actions soit environ 0,38% maximum du capital actuel.



Les salariés éligibles pourront souscrire des actions Eurazeo avec une décote de 30% sur le prix de référence de l'action, correspondant à la moyenne des 20 cours d'ouverture de l'action Eurazeo sur Euronext Paris précédant le 7 avril.



Eurazeo précise que les actions souscrites ne seront pas éligibles au dividende à verser début mai au titre de 2020 dans la mesure où le règlement-livraison de l'opération sera postérieur au paiement de ce dividende.



