Eurazeo : vers un investissement dans I-Tracing

La société d'investissement Eurazeo fait part de la signature, par son équipe small-mid buyout, d'un accord d'exclusivité en vue d'un investissement au capital de I-Tracing, leader français indépendant des services en cybersécurité.



La réalisation de l'opération valoriserait I-Tracing à 165 millions d'euros. Eurazeo deviendrait actionnaire de référence du groupe et investirait un montant d'environ 65 millions d'euros aux côtés du management et des fondateurs.



Basé à Paris, I-Tracing emploie plus de 285 experts qui accompagnent ses clients dans leurs besoins en cybersécurité. Son chiffre d'affaires a augmenté d'environ 40% à près de 50 millions d'euros en 2020, et est attendu à environ 70 millions pour 2021.



