Eurazeo : nomme Jean-Pierre Raffarin et Lionel Zinsou comme conseillers

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé lundi les nominations de l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou comme "senior advisors" (conseillers) de l'entreprise.

Au titre de ces fonctions, Jean-Pierre Raffarin et Lionel Zinsou "accompagneront les dirigeants et les équipes d'investissement dans leurs réflexions stratégiques, leurs projets d'expansion géographique, la recherche de partenariats et l'analyse des secteurs et des opportunités d'investissement", a expliqué Eurazeo dans un communiqué.

Jean-Pierre Raffarin occupait déjà le poste de vice-président du conseil de surveillance de IDinvest, une société qu'Eurazeo avait rachetée en 2018.

L'ancien Premier ministre "continuera d'apporter son immense expérience des tissus économiques français et internationaux, son goût de l'entrepreneuriat et de l'innovation, sa compétence dans l'accompagnement du développement international des PME et ETI et sa connaissance unique des marchés asiatiques", a expliqué Eurazeo.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

February 22, 2021 03:52 ET (08:52 GMT)