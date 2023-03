Eurazeo : nouveau closing du fonds ETIF

Eurazeo annonce qu'Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF) a réalisé un nouveau closing portant le total de ses engagements à environ 420 millions d'euros, soit environ 80% de sa taille cible initiale, seulement 3,5 mois après son premier closing.



Parallèlement à sa levée de fonds auprès d'une base d'investisseurs davantage diversifiée, ETIF a investi dans un portefeuille d'entreprises du secteur de l'infrastructure de transition, dernièrement dans Etix Everywhere, opérateur de data centers régionaux en Europe.



Cet investissement dans la transition numérique s'ajoute aux trois actifs existants dans le portefeuille : Ikaros Solar (transition énergétique), Resource (économie circulaire) et Electra (transport propre).



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.