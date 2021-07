Eurazeo : objectif de levée dépassé pour la stratégie Growth

Eurazeo annonce avoir dépassé son objectif de levée de fonds pour financer sa stratégie Growth dédiée aux investissements en capital dans les leaders technologiques européens, avec un montant levé de 1,6 milliard d'euros, dont 320 millions engagés par le groupe.



Née en 2014, cette stratégie a contribué à l'essor de la French Tech et accompagne en particulier 24 des sociétés du Next 40 parmi lesquelles les licornes Backmarket, Contentsquare, Doctolib, ManoMano ou encore Vestiaire Collective.



Eurazeo participe aujourd'hui aux tours de tables des géants technologiques en Europe. Parmi ses derniers investissements figurent Thought Machine (Royaume-Uni), PPRO (Allemagne), MessageBird (Pays-Bas), Neo4J ou encore Tink (Suède).



