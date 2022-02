Eurazeo : partenariat avec Investissements PSP en hôtellerie

Eurazeo et Investissements PSP, gestionnaire de fonds pour des caisses de retraite au Canada, annoncent un partenariat stratégique qui sera, dans un premier temps, axé sur des investissements dans les hôtels en Europe.



Les partenaires prévoient d'investir, à parts égales dans la joint-venture, dans un premier temps jusqu'à 300 millions d'euros de fonds propres dans des actifs ou des portefeuilles hôteliers offrant des potentiels de création de valeur.



Eurazeo et Investissements PSP ont déjà signé la première acquisition, FST Hotels, groupe hôtelier espagnol qui possède et exploite 800 chambres. La réalisation de l'opération reste soumise aux autorités de la concurrence et devrait intervenir d'ici fin mars.



