Eurazeo : partenariat avec la plateforme digitale Moonfare

Eurazeo a annoncé vendredi son intention de s'appuyer sur la plateforme digitale de Moonfare afin d'étendre la distribution de ses fonds destinés aux particuliers en Europe.



Le groupe d'investissement - qui cherche à favoriser l'accessibilité du 'private equity' aux investisseurs particuliers - explique qu'il compte offrir ses solutions via des spécialistes de la gestion de fortune, tels que les banques privées, les family offices ou les conseillers de gestion en patrimoine.



Eurazeo précise en revanche qu'il n'a pas vocation à distribuer ses produits en direct auprès d'investisseurs individuels.



Les premières solutions d'investissement via la plateforme digitale seront disponibles à partir du second semestre 2023 dans des pays comme l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la Suisse, et les Pays-Bas.



Pour mémoire, Moonfare a conçu une plateforme intégralement digitale qui permet aux investisseurs éligibles et à leurs conseillers partout dans le monde d'investir dans une large sélection d'opportunités en 'private equity'.



Avec 3,5 milliards d'euros sous gestion en provenance de clients particuliers, Eurazeo s'est positionné de son côté comme le leader français de la démocratisation du 'private equity'.



Avec Moonfare, Eurazeo espère répliquer ce succès au niveau européen.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.