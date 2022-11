Eurazeo a annoncé que Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF) a atteint son premier closing avec 210 millions d’euros d’engagements de la part du FEI et de divers investisseurs institutionnels. Le Fonds européen d’investissement a investi 75 millions d’euros, en utilisant des ressources de la Banque européenne d’investissement et d’InvestEU. En plus de l’engagement d’Eurazeo à hauteur de 100 millions d’euros, plusieurs investisseurs institutionnels ont pris des engagements envers le fonds.



ETIF a déjà alloué des capitaux importants à un portefeuille de trois sociétés. Ces trois entreprises, dont les sièges sociaux se situent dans trois pays européens différents, opèrent dans trois sous-secteurs différents : Ikaros Solar (développeur belge d'installations solaires en toiture), Resource (Joint Venture pour le développement d'une usine de tri de déchets plastiques au Danemark) et Electra (opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques basé en France).