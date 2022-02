Eurazeo : réalise son premier investissement immobilier en Allemagne

L’équipe d’Eurazeo dédiée aux investissements immobiliers a acquis un portefeuille de 6 complexes commerciaux à usage mixte dans les quartiers les plus recherchés de Berlin auprès de Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH (GSG Berlin), filiale de CPI Property Group. La société d'investissement a engagé 74 millions d’euros de fonds propres dans le cadre de cette stratégie et prévoit d’entreprendre un programme d’investissement sélectif visant à moderniser les actifs pour améliorer leurs profils de durabilité.



Cette transaction constitue le premier investissement de l'équipe Real Estate d'Eurazeo en Allemagne dans le cadre de son programme d'investissement immobilier opportuniste paneuropéen, Eurazeo European Real Estate (" EERE II "). Ce programme est désormais déployé sur l'ensemble de ses grands marchés cibles, notamment la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie.



Le portefeuille comprend environ 34 000 mètres carrés d'espaces locatifs dans des immeubles de style loft, dans les quartiers animés et bien desservis de Kreuzberg, Schöneberg, Neukölln et Reinickendorf.



" Ces actifs, situés dans des zones où les loyers sont inférieurs à ceux du marché, permettront de conduire une stratégie de rénovation / (re)-développement, avec un potentiel de création de valeur significatif, grâce à la réversion locative basée sur les dépenses d'investissement ", explique Eurazeo.