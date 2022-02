Eurazeo : réalise un investissement immobilier en Allemagne

Eurazeo fait savoir que son équipe dédiée aux investissements immobiliers a acquis un portefeuille de six complexes commerciaux à usage mixte dans les quartiers les plus recherchés de Berlin auprès de Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH (GSG Berlin), filiale de CPI Property Group.



Le portefeuille comprend environ 34 000 m2 d'espaces locatifs dans des zones où les loyers sont inférieurs à ceux du marché ce qui permettra de conduire une stratégie de rénovation / (re)-développement, avec un potentiel de création de valeur significatif.



Eurazeo a engagé 74 millions d'euros de fonds propres dans le cadre de cette stratégie et prévoit d'entreprendre un programme d'investissement sélectif visant à moderniser les actifs pour améliorer leurs profils de durabilité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.