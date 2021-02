Eurazeo : reçoit 340 mlns d'euros d'investisseurs pour financer sa stratégie Growth

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec un groupe d'investisseurs internationaux qui lui fournira 340 millions d'euros pour financer sa stratégie Eurazeo Growth.

Ces investisseurs "s'engagent dans un fonds qui acquerra 32% d'actifs d'Eurazeo Growth figurant jusqu'à présent au bilan d'Eurazeo", a indiqué le groupe dans un communiqué, ajoutant qu'il conserverait 68% de sa participation initiale et en garderait le plein contrôle dans le cadre de la gestion du fonds.

"L'opération devrait être conclue avant la fin du premier trimestre 2021", a précisé Eurazeo.

Eurazeo Growth est né du rapprochement entre les équipes d'Idinvest Growth et d'Eurazeo Croissance, l'ancien pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans l'accompagnement et le développement des entreprises de plus de 150 à 200 millions d'euros de valorisation.

Le fonds a pour objectif d'investir au capital des futurs leaders technologiques européens. Son portefeuille comprend des acteurs tels que Back Market, Doctolib, Farfetch, Glovo, Meero, ou encore Secret Escape.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2021 12:46 ET (17:46 GMT)