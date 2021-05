Eurazeo réitère ses objectifs pour 2021 et 2022 après une hausse de ses revenus au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a réitéré jeudi ses perspectives de cessions et de levées de fonds pour 2021 et 2022, après avoir enregistré une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Sur les trois premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires économique, qui correspond au chiffre d'affaires consolidé auquel est ajoutée la part proportionnelle du chiffre d'affaires des sociétés mises en équivalence, s'est inscrit à 1,16 milliard d'euros, en hausse de 4% sur un an à périmètre constant et de 5% à changes et périmètre constants.

En excluant les sociétés de son portefeuille appartenant au secteur voyages et loisirs - qui représententent 10% de l'actif net réévalué - le chiffre d'affaires économique d'Eurazeo a crû de 20% à périmètre constant au premier trimestre, à 1,1 milliard d'euros.

Les actifs sous gestion (AUM) du groupe ont progressé de 21,1% sur un an et de 4,5% par rapport à fin décembre 2020, à 22,73 milliards d'euros.

Au 31 mars 2021, Eurazeo disposait d'une position de trésorerie nette de 255 millions d'euros. "Les principales variations par rapport au 31 décembre 2020 proviennent des investissements et réinvestissements pour un montant total de 246 millions d'euros et des cessions totales ou partielles pour un montant de 243 millions d'euros", a précisé le groupe.

Dans ce contexte, Eurazeo a de nouveau confirmé son intention d'accélérer son programme de cessions en 2021 et 2022. Eurazeo prévoit également toujours une augmentation des levées de fonds en 2021 et 2022, après avoir enregistré un montant record en 2020 de 2,9 milliards d'euros.

