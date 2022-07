Eurazeo : repli de 2% de l'ANR par action au 1er semestre

Le groupe d'investissement Eurazeo publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe de -96 millions d'euros, et affiche un Actif Net Réévalué (ANR) à 115,5 euros par action à fin juin, en baisse de 1,9% sur six mois.



Il explique que la solide performance du portefeuille, les cessions réalisées au-dessus de leur valeur dans le dernier ANR publié et l'effet change positif sont compensés par l'ajustement des multiples et l'application d'une marge de prudence (500 millions d'euros).



A fin juin 2022, les Actifs sous gestion (AUM) d'Eurazeo s'élèvent à 32,5 milliards d'euros, en hausse de 27% sur 12 mois, dont des AUM gérés pour le compte d'investisseurs tiers de 23,4 milliards, en croissance de 32% sur 12 mois et de 9% sur six mois.



