Eurazeo : signe un accord d'exclusivité en vue de l'acquisition du Groupe Altaïr

L'ambition commune d'Eurazeo PME et de l'équipe dirigeante réunie autour d'Etienne Sacilotto est d'accélérer la croissance de l'entreprise en Europe à travers un déploiement de ses marques historiques ainsi qu'une politique active de buy and build, et d'accompagner le développement du Groupe par un soutien fort des initiatives déjà engagées en matière de RSE.

Le Groupe distribue par ailleurs ses produits à travers des filiales au Benelux et en Pologne, ainsi qu'à l'export dans plus de 50 pays, principalement en Afrique du Nord et en Europe de l'Est.

Ces marques sont principalement distribuées dans les circuits spécialisés et Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) en France. D'autre part, Altaïr a développé une présence significative en Espagne (c. 25% du chiffre d'affaires) avec les marques Oro (lessives et insecticides) et Mistol (produits vaisselle).

Le portefeuille de marques Starwax (Starwax the Fabulous, Starwax Respect etc.), proposant des produits d'entretien experts ;

Fondé en 1946 par les frères Brunel, Altaïr est un acteur européen de premier plan dans la vente de produits ménagers et d'entretien pour la maison. Opérant sur un secteur résilient en constante progression ces vingt dernières années, le groupe Altaïr a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 105 M€ en 2019 et a poursuivi sa croissance en 2020 en dépit de la période de crise sanitaire.

Eurazeo apportera ses moyens financiers et toute son expertise (réseau international, intégration d'acquisitions, digitalisation, RSE, etc.) pour soutenir l'accélération du plan de transformation de l'entreprise déjà initié par l'équipe dirigeante.

Benjamin Hara, Membre du Directoire d'Eurazeo PME, a déclaré :

Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner l'équipe dirigeante emmenée par Etienne Sacilotto dans sa stratégie de croissance ambitieuse soutenue par les tendances favorables du secteur du soin de la maison. Nous sommes convaincus du fort potentiel de développement du Groupe grâce à sa capacité d'innovation renforçant le leadership de ses marques (Starwax, Oro…), son excellence opérationnelle et le déploiement d'une stratégie RSE que nous aurons

cœur de soutenir activement. Le Groupe constitue par ailleurs une excellente plateforme stratégique pour une politique de croissance externe ciblée en France et à l'international.

Etienne Sacilotto, Directeur Général d'Altaïr, précise :

Nous sommes convaincus que cette nouvelle étape va permettre d'accélérer le développement et la croissance de notre Groupe pour les années à venir. Je remercie Motion Equity Partners pour son soutien qui nous a permis de franchir des étapes importantes et me réjouis de l'arrivée d'Eurazeo PME, qui va nous faire bénéficier de ses ressources financières et humaines et de son savoir-faire reconnu. Je remercie également tous nos collaborateurs pour leur engagement et suis confiant que leur mobilisation continue portera le succès du Groupe au service de ses clients.

Patrick Eisenchteter, Motion Equity Partners

Depuis notre investissement initial en 2016, le groupe Altaïr a changé de dimension pour devenir un véritable leader européen des produits d'entretien de la maison. Nous sommes très fiers d'avoir pu accompagner cette transformation au côté de l'équipe dirigeante, avec notamment la première acquisition du Groupe hors de France (Oro, Espagne) qui a considérablement renforcé Altaïr et posé les bases du projet de croissance - organique et externe - porté par Etienne Sacilotto et ses équipes. Nous sommes par ailleurs très heureux de passer le relais à Eurazeo PME qui nous semble être un partenaire idéal pour permettre au Groupe et ses équipes de poursuivre leur belle trajectoire.

| 2 |