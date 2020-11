Eurazeo : signe un accord pour acquérir le groupe de vente de produits ménagers Altaïr

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Eurazeo a annoncé jeudi avoir signé un accord d'exclusivité en vue de l'acquisition du groupe Altaïr, groupe spécialisé dans la vente de produits ménagers et d'entretien pour la maison.

Cette acquisition sera effectuée via Eurazeo PME, pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans les entreprises de taille intermédiaire. A l'occasion de cette opération, Eurazeo PME investirait environ 115 millions d'euros dans Altaïr et "détiendrait ainsi la majorité du capital, aux côtés des dirigeants et principaux cadres du groupe", a expliqué la société.

Altaïr a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 105 millions d'euros et a poursuivi sa croissance en 2020 malgré la crise sanitaire, a indiqué Eurazeo.

November 19, 2020 02:24 ET (07:24 GMT)