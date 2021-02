Eurazeo : sortie du capital d'Europcar

Eurazeo a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Europcar Mobility Group et ne plus détenir aucune action de cette société, suite à une cession d'actions sur le marché.



Pour rappel, la société d'investissement avait franchi en baisse, le 10 février, le seuil de 20% du capital et des droits de vote du groupe de location de véhicules, puis le 11 février, ceux de 15% et 10% du capital et des droits de vote.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.