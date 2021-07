Eurazeo : succès de levée pour un fonds de 'direct lending'

Capitalisant sur le succès des quatre générations de fonds précédentes, Eurazeo annonce le closing final de son cinquième fonds de 'direct lending' (géré par Eurazeo Investment Manager) à 1,5 milliard d'euros, surpassant l'objectif initial fixé à 1,2 milliard.



A cela s'ajoute 500 millions d'euros en fonds et mandats de dette privée, portant à deux milliards le cinquième programme Private Debt d'Eurazeo, une levée réussie qui 'conforte la position de leader du financement des PME européennes de l'équipe'.



'Eurazeo a bénéficié de la confiance renouvelée de ses investisseurs historiques et a su attirer de nombreux nouveaux investisseurs. Plus de 70% des investisseurs du fonds sont maintenant situés hors de France', ajoute la société d'investissement.



