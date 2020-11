Eurazeo va céder le producteur espagnol de parfums Iberchem

Paris (awp/afp) - La société d'investissement Eurazeo a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec le groupe anglais de chimie Croda pour lui céder sa participation de 54,9% dans Iberchem, producteur espagnol de parfums et d'arômes alimentaires valorisé 820 millions d'euros.

La finalisation de cette opération, dont le produit de cession s'établit à 384 millions d'euros (415,5 millions de francs suisses) pour Eurazeo et 181 millions pour ses partenaires, est attendue d'ici la fin 2020, selon un communiqué.

"Grâce à son positionnement stratégique, la société a combiné une croissance organique de +15% par an de chiffre d'affaires en moyenne sur les dix dernières années et des croissances externes ciblées avec l'appui du réseau d'Eurazeo, notamment en Chine et en Malaisie", se félicite encore Eurazeo, entré au capital en juillet 2017.

En 2019, Iberchem, dont le siège est à Murcie, a réalisé un chiffre d'affaires de 174 millions d'euros.

"Iberchem illustre parfaitement la stratégie d'investissement d'Eurazeo Capital visant à sélectionner et à accompagner le développement de sociétés à fort potentiel, opérant dans des marchés aux fondamentaux de croissance solides, puis à identifier les acheteurs les plus stratégiques qui assureront le futur des sociétés", ajoute Eurazeo.

La société d'investissement gère 18,8 milliards d'actifs diversifiés à travers un portefeuille de 430 entreprises dans lesquelles elle est présente.

Le groupe prévoit d'accélérer en 2021 et 2022 son programme de cessions d'actifs, notamment en raison de la dégradation de l'activité dans les entreprises du secteur des voyages et des loisirs de son portefeuille, actuellement très affectées par la pandémie.

afp/fr